Основателя «Телеспорта» Петра Макаренко признали банкротом
Арбитражный суд Московской области признал банкротом основателя оператора спортивных трансляций АО «Телеспорт груп» Петра Макаренко. Это следует из карточки дела.
Суд начал процедуру реализации имущества Петра Макаренко. В феврале суд включил в реестр требований кредиторов долг бизнесмена в размере около 1,8 млрд руб.
Иск подали онлайн-кинотеатр «Окко» и бывший миноритарный акционер «Телеспорта» Сергей Шишкин. В мае 2024 года суд исключил господина Макаренко из числа акционеров «Телеспорта» и взыскал с него убытки в пользу компании.
В марте прошлого года в отношении Петра Макаренко было возбуждено уголовное дело по заявлению представителей ПАО «Сбербанк». Его поместили под домашний арест до 4 июня 2024 года по обвинению в невозврате кредита «Сбербанку» почти на 5 млрд руб.