Треть выпускников медвузов не идут работать в госучреждения

Замглавы Минздрава Татьяна Семенова сообщила, что около 35% выпускников медвузов и как минимум 40% выпускников колледжей не идут работать в государственной системе здравоохранения после обучения. Кроме того, система теряет и выпускников целевого обучения.

«Этому могут быть разные причины, но, наверное, сегодня недостаточно до конца на рабочих местах анализируют, почему выпускники отказываются от предложенного места трудоустройства»,— сказала госпожа Семенова на заседании комитета Госдумы по науке и высшему образованию (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, еще одной причиной является судебная практика — штраф за отказ отрабатывать стоимость обучения не всегда взыскивается с выпускника в полном объеме. Для решения этой проблемы Минздрав разработал поправки, который увеличивает штрафы для выпускников, добавила замминистра.

Она также представила данные: в приемную кампанию 2025 года на целевые места приняли 14,5 тыс. человек — это более 50% от всех поступивших в медвузы.

Полина Мотызлевская