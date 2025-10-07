У бизнесменов из Тамбова изъяли активы за финансирование ВСУ

По информации «Ъ», Октябрьский районный суд Тамбова признал экстремистами трех крупных региональных предпринимателей и болгарскую НКО For Free Russia. В результате суд изъял у коммерсантов отель, торговые центры, земельные участки и региональный сотовый оператор «Ланта». Общая стоимость активов превысила 2,4 млрд руб.

Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо НКО, выступали бизнесмены Александра и Маргарита Зайцева, а также их партнер Александр Васильев. Надзор установил, что часть прибыли «Ланты» господин Зайцев переводил в криптовалюте в Швейцарию. Затем деньги направлялись на спонсирование ВСУ, в том числе украинских нацбатальонов.

Всего коммерсант вывел не менее 36 млн руб. За 24 млн руб. в 2024 году были куплены автомобили для легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен).

В свою очередь Маргарита Зайцева организовывала аукционы, на которых собрали свыше 800 тыс. руб. в поддержку ВСУ. На них были закуплены дроны, средства связи и другое оборудование для украинского спецподразделения войск нацгвардии «Омега». Ответчики не согласились с решением суда и планируют обжаловать его.

Никита Черненко