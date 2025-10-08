В районе СХИ в Воронеже появится высотный дом за 1 млрд рублей

ООО «СЗ "Новострой Воронеж"» (ГК «Новострой» Максима Савельева) завершает строительство 11-этажного ЖК «Глинки парк» комфорт-класса на улице Ломоносова в Воронеже, убедился посетивший объект корреспондент «Ъ-Черноземье». Стоимость строительства — 1 млрд руб., следует из опубликованной проектной декларации.

Фото: Ульяна Ларионова Фото: Ульяна Ларионова

Сдача в эксплуатацию ожидается во втором квартале 2026 года. Выдача ключей — 31 декабря 2026-го. Общая площадь будущего дома составит 16,9 тыс. кв. м, жилая — 9,6 тыс. кв. м. Запланированы 181 квартира с чистовой отделкой: 66 однокомнатных (от 38,29 до 80,73 кв. м), 54 двухкомнатных (от 58,16 до 110,97 кв. м), 16 трехкомнатных (от 81,91 до 83,44 кв. м), а также 119 нежилых помещений (от 2,54 до 679,84 кв. м). На придомовой территории хотят организовать по одной детской, спортивной и контейнерной площадке. Предусмотрено 74 парковочных места на придомовой территории, а также 25 мест вне нее.

По данным Rusprofile, ООО «СЗ "Новострой Воронеж"» зарегистрировано в 2022 году в Воронеже. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 млн руб. Директор — Сергей Рудиков. Единственным владельцем является Максим Савельев, который также владеет местными ООО «Компания "Новострой"», ООО СЗ «НВС», ООО СЗ «Новострой», ООО СЗ «Наследие», ООО «Ремстрой». Все эти компании, за исключением первой, занимаются строительством жилых и нежилых зданий. ООО «Компания "Новострой"» было учреждено для аренды и управления собственной или арендованной недвижимостью. По итогам 2024 года ООО «СЗ "Новострой Воронеж"» получило нулевую выручку и убыток 587 тыс. руб.

В сентябре ГК «Развитие» Сергея Гончарова опубликовала проект будущего 14-этажного дома комфорт-класса на набережной Массалитинова в Воронеже. Предварительный объем вложений в проект оценивается в 2,2 млрд руб.

Ульяна Ларионова