В Сочи открылась десятая Всероссийская тарифная конференция

В Сочи началась десятая Всероссийская тарифная конференция, объединяющая представителей федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научного сообщества и сферы жилищно-коммунального хозяйства. В форуме принимают участие исполняющий обязанности вице-губернатора Краснодарского края Евгений Пергун, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский и генеральный директор группы «Россети» Андрей Рюмин, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как отметил Евгений Пергун на пленарном заседании «Новая эра тарифного регулирования: итоги и перспективы», тарифная политика является базой устойчивого развития инфраструктуры и одним из ключевых факторов инвестиционной привлекательности региона. По его словам, Краснодарский край демонстрирует высокий темп роста, что создает дополнительную нагрузку на коммунальную и инженерную инфраструктуру. В связи с этим региональная тарифная политика ориентирована на привлечение инвестиций в модернизацию систем жизнеобеспечения. В 2025 году объем инвестиций, включенных в тарифы, увеличился на 30% и превысил 18 млрд руб., из которых более 13,5 млрд направлены в электроэнергетику.

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский сообщил, что общий объем инвестиций в сферу ЖКХ в стране за последние годы вырос в два раза: с 296 млрд рублей в 2020 году до 552 млрд руб. в 2025-м. По его словам, развитию инвестиционной активности способствует совершенствование регулирования. Так, в 2025 году расширен перечень оснований для изменения условий концессионных соглашений — в их число вошли корректировки стоимости строительных материалов и оборудования, повышение МРОТ, а также утверждение региональных комплексных планов модернизации коммунальной инфраструктуры.

Господин Шаскольский подчеркнул, что в 2025 году закреплена возможность утверждения и корректировки инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с учетом актуальной ключевой ставки Банка России. Для повышения прозрачности установлены единые формы отчетности по использованию инвестиционных ресурсов, что позволит контролировать целевое расходование средств и оперативно реагировать на выявленные нарушения.

В рамках конференции участники обсудят дальнейшую реализацию программы модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года, вопросы тарифного регулирования в сфере железнодорожных перевозок, а также новые подходы к обеспечению сбалансированности тарифов и инвестиционных программ.

Десятая Всероссийская тарифная конференция проходит в Сочи с 7 по 9 октября.

Мария Удовик