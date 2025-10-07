Сбербанк внедряет оплату по отпечатку ладони

Сбербанк (MOEX: SBER) планирует внедрить новую форму оплаты с использованием биометрии — по отпечатку ладони, рассказали «Ъ» в банке. Технология оплаты по отпечатку ладони тестировалась банком десять лет назад, но сейчас было решено ее возродить.

Эксперты отмечают, что для использования этого способа аутентификации потребуется сбор новых биометрических данных, в то время как биометрия по лицу у банков уже имеется.

Преимуществом новой формы аутентификации является возможность самостоятельного сбора биометрических данных банком, без необходимости делиться ими с государством. В настоящее время банк тестирует технологию оплаты по отпечатку ладони, которая реализована по принципам, сопоставимым с оплатой улыбкой – однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств. Для проведения идентификации можно использовать уже установленные банком терминалы, принимающие оплату улыбкой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Не только "улыбкой"».