Не только «улыбкой»

Сбербанк (MOEX: SBER) готовится внедрить новую форму оплаты с использованием биометрии — по отпечатку ладони. Такая технология тестировалась десять лет назад, но сейчас в банке решили ее возродить. Эксперты отмечают, что основное неудобство этого способа аутентификации заключается в том, что слепки придется собирать заново, в то время как биометрия по лицу у банков уже есть. Вместе с тем преимущество новой формы аутентификации заключается в том, что эту биометрию банк может собирать самостоятельно и не обязан ею делиться с государством.

Как рассказали “Ъ” в Сбербанке, там тестируется технология оплаты по отпечатку ладони. Десять лет назад банк уже запускал биометрию по венозной карте ладони, но теперь сервис внедряется на новой технической базе. «Идентификация клиента реализована по принципам, сопоставимым с “оплатой улыбкой”,— однозначная идентификация по изображению без специальных ИК-датчиков или отдельных устройств»,— пояснил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. Причем эту биометрическую идентификацию можно проводить на уже установленных банком терминалах, которые принимают «оплату улыбкой».

В настоящее время, чтобы принимать оплату с помощью биометрии, банк должен построить у себя коммерческую биометрическую систему, а затем купить векторы у Центра биометрических технологий оператора Единой биометрической системы, которой в соответствии с законом все банки передали собранные самостоятельно биометрические слепки. Такие системы на сегодняшний день есть у Сбербанка, ВТБ, Т-Банка и банка «Ак Барс», планирует построить собственную и Альфа-банк. При этом у всех этих банков векторы настроены именно на аутентификацию по лицу.

Эксперты отмечают, что по степени надежности идентификация по отпечатку ладони не уступает идентификации по другим биометрическим параметрам, в том числе при помощи «улыбки».

Как отмечает независимый эксперт Максим Митусов, в данном случае анализируется капиллярная сетка ладони, а она еще более сложная и вариативная, чем отпечаток пальца. «Нет проблем с близнецами: капиллярные сетки не повторяются»,— отмечает эксперт. Кроме того, предъявление ладони осуществляется на меньшем расстоянии, чем считывание лица камерой. По словам господина Митусова, ладонь подносится к считывателям на 10–15 см против 40–60 см. Кроме того, как предполагает глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров, Сбербанк мог по результатам опросов фокус-групп решить, что «с биометрическими данными вен ладоней граждане будут легче расставаться, чем с образами своих лиц».

Вместе с тем внедрение новой технологии потребует дополнительных технических и организационных решений. В частности, как отмечает Роман Прохоров, для широкого внедрения этого сервиса «придется “начинать сказку с начала” — заново собирать биометрические образцы вен ладоней». Он считает, что также потребуется доработка софта, но, судя по всему, не столь масштабная.

Кирилл Царев заявил, что банк собирается «сделать не разовую демонстрацию, а показать уже готовое к масштабированию промышленное решение с понятной экономикой».

Топ-менеджер также отметил, что для того, чтобы технология заработала, банку придется собирать с клиентов отпечатки ладони.

При этом эксперты отмечают еще один фактор привлекательности данной технологии для участников рынка: она не требует получения векторов и разрешения от ЦБ. Как резюмировал господин Митусов, банк может собирать эту биометрию только для себя.

Максим Буйлов