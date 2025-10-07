В воронежском Павловске не смогли продать за 2,8 млн дом-памятник XIX века

Администрация Павловского района Воронежской области во второй раз не смогла продать с торгов памятник регионального значения «Дворянское собрание / Купеческий клуб» — построенный в конце XIX века дом № 12 на улице Ленина в Павловске. Электронный аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится в карточке на сайте «ГИС Торги».

Фото: ГИС Торги

Начальная цена лота составляла 2,8 млн руб. Извещение разместили 4 сентября. В прошлый раз торги объявлялись 8 июля с той же начальной ценой.

В середине сентября крупный воронежский застройщик — группа компаний «Развитие» — купил для своего поволжского филиала памятник истории и архитектуры федерального значения в Самаре. ГК согласилась заплатить за здание 17,5 млн руб.

Юрий Голубь