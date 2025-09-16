Воронежская ГК «Развитие» откроет филиал в самарском доме-памятнике

Представительство в Поволжье собирается открыть воронежская группа компаний «Развитие». Специально для размещения филиала ГК за 17,5 млн руб. приобрела памятник истории и архитектуры федерального значения — построенный известным архитектором А.А. Щербачевым дом Арсения Юрина в Самаре по адресу: улица Льва Толстого, 83. Это следует из сообщения компании и данных портала «ГИС-торги».

Как рассказали в ГК «Развитие», активную деятельность на рынке Самарской области она начала в 2023 году. Сегодня строятся «Классики» — жилой комплекс из четырех 16-этажных секций на 526 квартир на улице Победы, — ЖК «Юность» с тремя корпусами от 14 до 25 этажей на 564 квартиры на улице Советской Армии, а также ЖК «Салют» на 140 квартир в поселке Мехзавод.

«Самара представляет собой важный центр экономического роста Поволжья с большой потребностью в качественном жилье. Планируемое открытие представительства закрепит инициативу компании стать надежным партнером региона в процессе обновления и преобразования городского пространства, а также сохранения культурного наследия», — объяснил решение открыть филиал генеральный директор ГК «Развитие» Сергей Гончаров.

ГК планирует провести полную реконструкцию памятника, сохранив его исторический облик.

В начале сентября «Развитие» опубликовало проект 14-этажного дома комфорт-класса на набережной Массалитинова в Воронеже. Предварительная стоимость строительства — 2,2 млрд руб.

Юрий Голубь