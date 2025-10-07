Академик РАН: предложение РФ по ДСНВ направлено на сдерживание гонки вооружений

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» заявил, что предложение президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) важно в контексте геополитически напряженной обстановки. По словам академика, инициатива Москвы направлена на сдерживание гонки вооружений.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Как отметил Алексей Арбатов, Россия и США ведут диалог по контролю над стратегическими вооружениями более 50 лет. «Если сейчас этот полувековой диалог оборвется безо всякого продолжения, то очень быстро развалится все остальное. И Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, и Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), и многие другие соглашения. Тогда через 10–15 лет мы будем иметь не 9, а 20 или больше ядерных государств и негосударственных обладателей таким оружием — со всеми вытекающими последствиями»,— пояснил он.

Академик заявил, что, судя по всему, идея России заключается в достижении политически обязывающей договоренности по соблюдению количественных потолков в рамках ДСНВ. Договор истекает в феврале 2026 года, но Владимир Путин предложил придерживаться этих ограничений в течение как минимум следующего года.

«Инициатива президента Путина о дальнейшем соблюдении потолков ДСНВ и вроде бы положительная первая реакция на нее Трампа — это, конечно, позитивный знак. Особенно на фоне довольно мрачной панорамы последних лет и достаточно неустойчивой общей текущей ситуации в отношениях двух держав»,— подчеркнул Алексей Арбатов.

Полный текст интервью читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян