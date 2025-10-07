Минздрав Ульяновской области признали участником сговора

Управление ФАС по Ульяновской области признало в действиях областного правительства, регионального минздрава, Ульяновского областного медицинского информационно-аналитического центра (ГУЗ, МИАЦ) и ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения (ФГБУ, в структуре Минздрава РФ) наличие нарушения антимонопольного законодательства, «выразившегося в достижении антиконкурентного соглашения», направленного на предоставление ЦНИИ преимуществ в целях заключения с ним контракта на разработку стратегии развития здравоохранения Ульяновской области до 2036 года. Об этом во вторник сообщили «Ъ-Волга» в УФАС в ответ на запрос редакции.

В УФАС отметили, что антиконкурентное соглашение также было достигнуто региональным минздравом, МИАЦ и ЦНИИ при организации и проведении самой закупки.

В ведомстве также пояснили, что достижение антиконкурентн6ого соглашения было устным, но все признаки его наличия имеются. Решение было принято 30 сентября. Материалы дела переданы уполномоченному лицу УФАС для возбуждения дела об административном нарушении в отношении участников антиконкурентного соглашения. Кроме того, на минувшей неделе материалы были переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения. В региональном УМВД «Ъ-Волга» пока не смогли подтвердить, начата ли проверка по материалам УФАС на предмет наличия признаков уголовного преступления.

Открытый конкурс в электронной форме на разработку стратегии развития здравоохранения Ульяновской области с начальной ценой 15 млн руб. был объявлен в июле 2024 года. Как следует из данных портала госзакупок, победителем конкурса был признан ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. И хотя он предложил более высокую цену (14,950 млн руб.), чем второй участник (12 млн руб.). ЦНИИ получил итоговый балл 55,08 за счет больших баллов по квалификации участников закупки (значимость критерия составляла 80%), второй участник получил в итоге только 40 баллов. Председателем комиссии была замруководителя МИАЦ Ольга Лаушина. В настоящее время она находится под домашним арестом по обвинению в вымогательстве и получении взяток в крупном размере (п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Как ранее сообщало СУ СКР, Ольга Лаушина в период с 2022 по сентябрь 2025 года требовала от семерых подчиненных «регулярной передачи ей денежных средств за общее покровительство по службе», «угрожая в противном случае негативными последствиями, привлечением к дисциплинарной ответственности, лишением причитающихся выплат». Обвиняемая свою вину признала и выразила готовность идти на сотрудничество со следствием.

