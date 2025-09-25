Обвиняемая во взяточничестве чиновница ульяновского минздрава признала вину

Заместитель руководителя ГУЗ «Ульяновский областной медицинский информационно-аналитический центр» (МИАЦ, входит в структуру регионального минздрава) Ольга Лаушина признала вину в получении взяток. Об этом в четверг вечером сообщило следственное управление по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Волга», первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области в среду возбуждено уголовное дело по факту вымогательства и получения взяток в крупном размере в ульяновском МИАЦ (п. «б» и «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы).

По данным следствия, заместитель руководителя МИАЦ Ольга Лаушина в период с 2022 по сентябрь 2025 года требовала от семерых подчиненных «регулярной передачи ей денежных средств за общее покровительство по службе», «угрожая в противном случае негативными последствиями, привлечением к дисциплинарной ответственности, лишением причитающихся выплат». Следствием установлено семь эпизодов — от каждого из семерых подчиненных замруководителя за покровительство получила не менее 150 тыс. руб. (всего более 1 млн руб.).

Сначала фигурантка отказывалась сотрудничать со следствием, в связи с чем была объявлена позиция следственного органа о намерении ходатайствовать об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. «Однако после ознакомления с доказательной базой обвиняемая изменила свою позицию и признала все семь эпизодов получения взяток от подчиненных сотрудников, дала развернутые показания»,— поясняют в СУ СКР.

Учитывая признание вины и готовность обвиняемой идти на сотрудничество со следствием, СУ СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста, которое судом удовлетворено.

Андрей Васильев, Ульяновск