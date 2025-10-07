В Ленинском районе Воронежа планируют построить 16-этажный бизнес-центр

В Бакунинском переулке в Ленинском районе Воронежа приступили к строительству бизнес-центра переменной этажности для банковской, страховой и иной сопутствующей деятельности, следует из паспорта объекта.

До 27 июня 2027 года планируется возвести здание переменной этажности (6 и 16 этажей), а также благоустроить прилегающую территорию. Генеральным проектировщиком выступает местное ООО «Проект-Черноземье», собственник земельного участка, ведущий строительство,— Наира Махсудян, подтвердили «Ъ-Черноземье» ее представители. Другие подробности проекта они раскрывать не стали.

«Работы на стадии котлована, окончательного проекта еще нет, мы не знаем, как поведет себя грунт»,— пояснили представители госпожи Махсудян.

Директор и учредитель ООО «Проект-Черноземье» Даниил Смагин отказался комментировать проект. В мэрии Воронежа заявили, что администрация обладает только информацией о наличии разрешения на строительство.

По данным Rusprofile, Наира Махсудян ранее являлась учредителем ряда компаний — ООО «Мегастрой-1» (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом), ООО «ТЛК» (работы по сборке и монтажу сборных конструкций), ООО «Тат — Пицца» (деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания), все они на данный момент ликвидированы. На имя госпожи Махсудян также зарегистрировано ИП, основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

В феврале ГК «Развитие» Сергея Гончарова приступила к строительству бизнес-центра Sintez на левом берегу Воронежа недалеко от микрорайона Машмет. Объект переменной этажности площадью 17,6 тыс. кв. м должен быть сдан в конце 2029 года.

Подробности об этом проекте — в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова