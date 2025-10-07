Академик РАН Арбатов: Россия ответственнее США в вопросе ограничения вооружений

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» заявил, что президент России Владимир Путин выдвинул предложение по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не для того, чтобы «кому-то угодить». Россия в целом более ответственно подходит к этому вопросу, чем США, чья позиция меняется в зависимости от администрации, заметил академик.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Путин предложил США придерживаться ключевых ограничений по ДСНВ в течение года после истечения срока договора в феврале 2026 года. Он подчеркнул, что Россия готова на это пойти только при аналогичных действиях американской стороны.

«Власти РФ исходят из того, что ДСНВ — это один из главных столпов международной договорно-правовой системы контроля над вооружениями, лежащей в фундаменте глобальной безопасности. Этот фундамент еще важнее при переходе к полицентричному миропорядку, чем раньше, когда две сверхдержавы могли решать проблемы по мере поступления тет-а-тет»,— объяснил Алексей Арбатов.

Академик подчеркнул, что для обеспечения безопасности России не нужна гонка вооружений. «Между тем мы сейчас стоим на пороге нового витка гонки вооружений, причем многосторонней и охватывающей огромное разнообразие систем оружия и новейших технологий. Предложение России в течение определенного времени соблюдать ограничения единственного оставшегося договора по стратегическим наступательным вооружениям направлено на ее посильное сдерживание»,— сказал Алексей Арбатов.

Лусине Баласян