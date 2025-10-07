Эрдоган высказал Путину «самые теплые пожелания» в день его рождения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил российского лидера Владимира Путина с днем рождения и высказал ему «самые добрые пожелания». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. В ходе разговора лидеры также обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, включая украинский кризис.

«Главы государств затронули некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины»,— говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале пресс-службы Кремля.

В конце сентября президент Турции Реджеп Эрдоган в интервью Fox News выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. При этом господин Эрдоган подчеркнул, что не отказывается от роли посредника в урегулировании конфликта.

Анастасия Домбицкая