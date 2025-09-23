Эрдоган не верит в скорое завершение конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган выразил сомнения в скором завершении конфликта на Украине. В интервью Fox News он ответил на соответствующий вопрос словами: «Я не очень верю, что это случится». При этом господин Эрдоган подчеркнул, что не отказывается от роли посредника в урегулировании конфликта.

Политик сообщил, что ранее обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным его переговоры с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Помимо этого рассматривалась возможность возобновления российско-украинских переговоров в Стамбуле, чего Владимир Путин не исключил.

В интервью господин Эрдоган также рассказал о планах обсудить с господином Трампом поставки истребителей F-35 и F-16. Его визит в Вашингтон ожидается 25 сентября.