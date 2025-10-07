Академик РАН Арбатов: Трамп всегда неоднозначно относился к ДСНВ

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН академик Алексей Арбатов в интервью «Ъ» обратил внимание, что президент США Дональд Трамп всегда неоднозначно относился к Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Этим, по его словам, может объясняться и сдержанная реакция американского лидера на предложение России о сохрании ограничений по ДСНВ в течение года после завершения договора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академик РАН Алексей Арбатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Академик РАН Алексей Арбатов

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Этот договор заключен одним из его демократических предшественников (Бараком Обамой.— “Ъ”) и продлен на пять лет другим его демократическим предшественником (Джо Байденом.— “Ъ”). Сам Трамп, уходя из Белого дома в 2018 году, отказался продлить срок ДСНВ на пять лет. Уже хотя бы поэтому Трамп, наверное, прислушивается и к тем, кто скептически оценивает выгодность этого договора для Соединенных Штатов»,— пояснил Алексей Арбатов.

Как отметил академик, в Республиканской партии и близких к ней экспертных кругах существует мнение, что ДСНВ ограничивает возможности США в противостоянии Россию и Китаю. Именно поэтому в Соединенных Штатах активно обсуждаются варианты наращивания ядерного потенциала.

«Отсюда вытекает вопрос о том, как равные потолки на стратегические наступательные вооружения между США и Россией в ближайший год, а возможно и далее могут вместить вооружения, которые сейчас усиленно проталкиваются в Соединенных Штатах в качестве реакции на эту исторически беспрецедентную ситуацию»,— заметил Алексей Арбатов.

Полный текст интервью читайте на сайте «Ъ».

Лусине Баласян