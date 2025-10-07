Общие доходы «Барселоны» за прошлый сезон составили рекордные €994 млн

Пресс-служба испанского футбольного клуба «Барселона» опубликовала финансовый отчет за сезон-2024/25. Общие доходы команды составили рекордные €994 млн. Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2018/19 — тогда «Барселона» заработала €990 млн.

В отчете указано, что чистая операционная прибыль «Барселоны» составила €2 млн. Новый контракт с Nike и другие соглашения со стратегическими партнерами принесли €259 млн. Также сообщается, что по сравнению с прошлым сезонов выручка от продажи клубной атрибутики выросла на 55% и составила €170 млн.

Согласно финансовому отчету, спортивные результаты и «вовлеченность болельщиков» также способствовали росту доходов. В прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании, выиграла Кубок и Суперкубок страны, а также дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

После налогообложения и оплаты штрафа — €15 млн — со стороны Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) за нарушение финансового fair play был зафиксирован убыток в размере €17 млн. Также сообщается, что объем общего долга «Барселоны» сократился на €90 млн и теперь составляет €469 млн. Зарплатный фонд соответствует лимитам UEFA, он составляет 54% операционных доходов.

Руководство «Барселоны» ожидает, что доход клуба за сезон-2025/26 возрастет до €1,075 млрд. Возвращение на стадион Camp Nou после реконструкции может принести дополнительные €50 млн.

Таисия Орлова