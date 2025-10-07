Нижегородскую «Школу 800» оштрафовали после драки водителей

Региональная Гострудинспекция выявила нарушения требований охраны труда в АНОО «Школа 800» в Нижнем Новгороде. Поводом для проверки стала драка двух водителей, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Атриум нагорного филиала АНОО «Школа 800» с видом на новостройки микрорайона Кузнечиха

Инцидент произошел утром 29 мая в верхнепечерском корпусе. Водители автобусов поругались в кабинете отдыха, конфликт перерос в драку. В больнице 59-летнему пострадавшему диагностировали перелом скуловой дуги и ушибленную рану губы. Такие травмы относятся к категории тяжелых.

Во время расследования несчастного случая Гострудинспекция обнаружила, что работодатель не оценил профессиональные риски для водителей автобусов. За это АНОО «Школа 800» оштрафовали на 50 тыс. руб.

Елена Ковалева