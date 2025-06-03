Трудинспекция выясняет обстоятельства драки водителей «Школы 800»

В нижегородской «Школе 800» произошла драка между двумя водителями корпуса «Верхние Печеры». Один из них получил тяжелые травмы, сообщили в региональной Госинспекции труда 3 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным инспекции, 29 мая в кабинете отдыха между работниками возникла словесная перепалка, которая переросла в нанесение побоев. Пострадавшего 59-летнего водителя доставили в больницу, ему диагностирован перелом скуловой дуги и ушибленная рана губы.

Галина Шамберина