Металлургам отсрочат акциз

Правительство поручило отсрочить уплату акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железорудное сырье до 1 декабря 2025 года, сообщил 7 октября ТАСС со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Сазанова. Аналогичная мера ранее была применена для угольной отрасли.

Смягчение нагрузки от акциза на жидкую сталь входило в число мер поддержки металлургов, которые обсуждались на заседании соответствующей правительственной подкомиссии. Рассматривалась отмена акциза для электрометаллургических предприятий в 2026 году и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей с инвестициями от 50 млрд руб. на период активной инвестиционной фазы и следующих трех лет (см. “Ъ” от 2 сентября).

Сейчас ставка акциза составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы на базисе FOB в портах Черного моря. Если рублевая цена сляба ниже 30 тыс. руб. за тонну, акциз не уплачивается. Источники “Ъ” говорили, что уплата акциза сегодня превышает объем налога на прибыль, негативно сказывается на конкурентоспособности отрасли, а текущая цена отсечки в 30 тыс. руб. неоправданно низкая. Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев отметил, что отсрочка добавила бы около 3–4% к годовому EBITDA сталеваров, «что вряд ли можно назвать значимой прибавкой».

Согласно внесенным в Госдуму поправкам к бюджету на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов, поступления от акциза на жидкую сталь в текущем году сократятся на 25,8%, примерно до 47,4 млрд руб.

Анатолий Костырев