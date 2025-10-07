РЖД запустила продажу билетов в детские купе

В купейных вагонах поездов «Федеральной пассажирской компании» появились места, билеты на которые могут купить только пассажиры с детьми. Таких купе в поезде может быть не более двух. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

При покупке билета такие купе отмечаются специальными пиктограммами. Кроме того, детям до 10 лет полагается скидка 35% на билет.

В мае РЖД предоставила многодетным семьям право в приоритетном порядке выкупать места в поездах южных направлений. Для этого в них предусмотрено по два купе.