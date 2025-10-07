В Татарстане направили в суд дело о контрабанде украшений на 1,7 млн рублей

В Лаишевский районный суд передали дело о попытке провезти через казанский аэропорт ювелирные украшения общей стоимостью более 1,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Татарская транспортная прокуратура утвердила обвинительный акт жительнице Татарстана, которая не задекларировала украшения Cartier и других брендов при возвращении в Россию из ОАЭ. Она обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда).

В конце сентября стало известно, что 52-летняя жительница республики попыталась пройти через «зеленый коридор», не задекларировав кольца, браслеты, серьги и подвески из золота и серебра. Тогда, по предварительным оценкам, стоимость ювелирных изделий составляла более 2 млн руб.

Анна Кайдалова