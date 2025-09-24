В Казани задержали женщину за контрабанду ювелирных изделий

В аэропорту Казани задержали женщину за контрабанду ювелирных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

52-летняя жительница республики попыталась пройти через «зеленый коридор», не задекларировав кольца, браслеты, серьги и подвески из золота и серебра. Таможенники обнаружили в багаже пассажирки, прилетевшей из ОАЭ, ювелирные изделия стоимостью более 2 млн руб. Экспертиза подтвердила, что изделия изготовлены из золота 585-й и 750-й пробы, а также серебра 925-й пробы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Санкции предусматривают до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн руб.

Анна Кайдалова