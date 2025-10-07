Метро Екатеринбурга начнет проверять работоспособность телефонов пассажиров

Екатеринбургский метрополитен вводит новые меры для усиления антитеррористической защищенности: теперь при досмотре пассажиры должны будут показывать работоспособность своих электронных устройств, сообщили в пресс-службе метрополитена. При этом служба безопасности не будет проверять содержимое устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В список устройств для проверки входят радио- и телеаппаратура, фото- и видеотехника, мобильные телефоны и персональные компьютеры. В пресс-службе подчеркивают, что новая мера направлена на защиту пассажиров и предотвращение возможных угроз. Девайсы могут служить как взрывные устройства или скрывать запрещенные вещества. Проверка работоспособности станет частью стандартного процесса досмотра, наряду с проходом через рамки металлодетектора и сканированием ручной клади.

«Для ускорения процедуры досмотра метрополитен рекомендует заранее доставать электронные устройства из карманов и ручной клади, а также следить, чтобы гаджет не разрядился во время прохождения досмотра»,— говорится в сообщении.

Полина Бабинцева