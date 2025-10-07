Суд продлил арест фигурантам дела о взятках в челябинском фонде капремонта

Центральный районный суд Челябинска продлил сроки содержания под стражей бывшему начальнику отдела закупок и организации торгов фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Андрею Шадрину и бывшему депутату законодательного собрания региона Илье Бархатову, обвиняемым в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) соответственно. Фигуранты останутся в следственном изоляторе как минимум до 13 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Адвокаты обвиняемых просили изменить меру пресечения на домашний арест. Но суд с учетом позиции прокурора отказал в ходатайствах стороны защиты и продлил обвиняемым сроки заключения в СИЗО.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники УФСБ России по Челябинской области Илью Бархатова и Андрея Шадрина задержали в марте этого года. По версии следствия, в 2016-2018 годах за взятку в сумме более 1 млн руб. они помогли представителю коммерческой организации получить более 30 контрактов стоимостью более 100 млн руб. на выполнение капитального ремонта многоэтажных домов в Челябинской области.

Также в марте задержали генерального директора фонда капремонта Челябинской области Виктора Тихоненко, обвиняемого в превышении должностных полномочий при проведении аукциона на ремонт крыши многоквартирного дома №37 по улице Сони Кривой в Челябинске. Господин Тихоненко тоже находится в СИЗО.