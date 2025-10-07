Сухожилия раздора

Одним из футбольных трендов этой осени стало обострение отношений между европейскими клубами-гигантами и национальными командами. На этой неделе в центре внимания оказался конфликт между ПСЖ и Федерацией футбола Франции (FFF), который начался еще в сентябре, после того как во время выступлений за сборную получили травмы два ведущих форварда парижан — Усман Дембеле и Дезире Дуэ, а продолжился уже перед октябрьским международным окном конфликтом из-за сложной ситуации еще с одним нападающим — Брэдли Баркола, отправленным домой со сборов из-за повреждения. Ранее недовольство в связи с якобы «недостаточной заботой» об игроках высказывали представители «Барселоны». Ее лидер Ламин Ямаль во время сентябрьских матчей сборной Испании усугубил травму паха, а теперь надолго выбыл из строя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особенность случая с Брэдли Баркола заключается в том, что на этот раз сборная выразила претензии клубу в связи с травмой игрока, а не наоборот

Фото: Thibault Camus / AP

Главной темой, связанной с открытием 6 октября второго в сезоне окна для матчей сборных, для французских медиаресурсов стали взаимоотношения между ПСЖ и Федерацией футбола Франции. Некоторые приравнивали ее к «войне» между клубом-гигантом, первенствовавшим в последнем розыгрыше Лиги чемпионов, и FFF. Свежий ее эпизод касался форварда Брэдли Баркола. Его вызвали в сборную, которую 10 и 13 октября ждут две отборочные встречи к чемпионату мира 2026 года — с азербайджанцами и исландцами, однако сразу же отправили домой. Это решение федерация объяснила в специально выпущенном пресс-релизе, в котором говорилось, что медицинское обследование показало: у Баркола «хроническая травма правого подколенного сухожилия после матча клуба против “Аталанты” в Лиге чемпионов».

L’Equipe сразу обратила внимание на неординарность происшедшего, расценив его как укол в адрес клуба. На самом деле в подобных случаях в принципе не принято распространять заявления, раскрывающие характер травм. А главное, выигранный ПСЖ со счетом 4:0 матч против «Аталанты» состоялся не перед вызовом Баркола в сборную, а 17 сентября. Иными словами, FFF прозрачно намекнула на то, что в ее распоряжение поступил игрок с недолеченным повреждением, о котором отвечавшему за его здоровье клубу якобы должно было быть давно известно.

Это заявление ПСЖ парировал своим ответом, выдержанным в чрезвычайно жесткой риторике. В нем отмечалось, что клуб «удивлен» самим фактом появления публикации, а содержащаяся в ней информация «не соответствует» той, что была предоставлена медиками парижан. ПСЖ подчеркнул, что в ней не упоминались «хроническая травма» и матч с «Аталантой». Кроме того, клуб отметил, что «настаивает на соблюдении врачебной тайны ради всеобщего блага».

Истоки этой пикировки, впрочем, не являлись для французских изданий секретом. Рассказывая о ней, все, естественно, вспоминали первое окно сезона, сентябрьское, и отборочный матч чемпионата мира, в котором французы на выезде обыграли украинцев — 2:0. Во время матча травмы получили сразу два ключевых футболиста линии атаки ПСЖ. На второй тайм не вышел Дезире Дуэ, а в концовке повреждение задней поверхности правого бедра заработал заменивший его Усман Дембеле, недавно завоевавший «Золотой мяч» — приз лучшему игроку мира прошедшего сезона. Повреждение Дембеле оказалось весьма серьезным — он выбыл примерно на полтора месяца.

При этом выяснилось, что ПСЖ заранее предупредил FFF и руководство сборной о «повышенном риске травмы» Усмана Дембеле. А L’Equipe обнародовала оказавшееся в ее распоряжении обращение клуба к федерации, в котором ту обвиняли в отказе от «консультаций» по поводу использования парижских звезд и нагрузок для них. Наставник сборной Франции Дидье Дешам тогда отвергал претензии, утверждая, что Дембеле приехал к нему «здоровым» и в «хорошей форме».

Аналогичный по своей сути скандал разразился и с другим знаменитым футболистом — испанцем Ламином Ямалем из «Барселоны». На прошлой неделе 18-летний вундеркинд, который в голосовании, определявшем лауреата «Золотого мяча», уступил только Усману Дембеле, был, как и Брэдли Баркола, вызван в сборную Испании и моментально исключен из ее заявки на матчи квалификации мирового первенства против грузинской и болгарской команд 11 и 14 октября. «Барселона» объяснила это «дискомфортом», вызванным травмой паха. По предварительным данным, лечение займет от двух от трех недель. Таким образом, Ямаль рискует пропустить важнейший матч своего клуба в чемпионате Испании — 26 октября против «Реала».

Но страсти накалились гораздо раньше. В действительности травма паха беспокоит Ламина Ямаля давно, а усугубил он ее во время сентябрьского окна, сыграв в обоих матчах испанской сборной — с болгарами и турками. После его возвращения главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик возложил ответственность за неприятности вундеркинда на сотрудников сборной, которые, по его мнению, «недостаточно заботятся» об игроках. Клуб же встал на сторону наставника, заверив, что загодя проинформировал руководство национальной команды о проблемах Ямаля, но его призыв максимально сократить нагрузку для юного спортсмена не был услышан. Более того, по словам Флика, перед матчами сборной Ламина Ямаля, чтобы он смог играть, заставляли принимать болеутоляющие средства. Тренер сборной Луис де ла Фуэнте, как и его французский коллега Дидье Дешам, обвинения отверг, сказав, что в футболе «всегда присутствует риск».

Понятно, кому могут оказаться полезны эти сложные истории. Они идеально вписываются в актуальный дискурс о необходимости борьбы против постоянного уплотнения футбольного календаря, прежде всего за счет международных матчей, в авангарде которой находится Международная ассоциация профессиональных футболистов (FIFPro). Ее очередное исследование, посвященное «перегруженности» игроков, вышло на прошлой неделе. Из него следует, что многие футболисты, представляющие сильнейшие клубы и регулярно вызывающиеся в свои сборные, сталкиваются с экстремальными нагрузками, выливающимися в травмы или по крайней мере дефицит тонуса. FIFPro уточняла, что в зону риска попадают прежде всего юные игроки, задействованные, в отличие от своих ровесников из прежних генераций, в огромном количестве матчей. А Ламин Ямаль как раз позиционировался как наиболее яркий пример такого подхода, чреватого опасными последствиями.

Алексей Доспехов