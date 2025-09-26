В белгородском Таврово планируют построить спорткомплекс за 486 млн рублей

Управление капстроительства Белгородской области объявило аукцион на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Таврово-4. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок. Начальная цена — 486 млн рублей с оплатой в несколько траншей. Деньги выделят из областного бюджета. Заявки принимают до 6 октября, а победителя объявят 7 октября.

По условиям закупки необходимо возвести здание с переменной этажностью (один-три этажа) и благоустроить прилегающую территорию. Площадь ФОК составит более трех тыс. кв. м, а посещаемость — 69 человек в смену. Стартуют работы в январе 2026 года, а завершатся, как ожидается, в ноябре 2027-го.

Ранее в сентябре в селе Терновка Яковлевского округа Белгородской области сорвался аукцион на строительство детского сада.

Дарья Вербицкая