Замначальника администрации кладбищ Ижевска оставили в СИЗО еще на два месяца

Заместителя начальника службы администрации кладбищ Ижевска Олега Панина, обвиняемого во взяточничестве, оставили под арестом еще на два месяца, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Чиновнику-арестанту вменяют получение крупной взятки (ст. 290 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Следствие считает, что фигурант получил 3,5 млн руб. от представителя похоронного дома «ИжРитуал» за выделение участков для захоронения на Южном и Хохряковском муниципальных кладбищах «без законных оснований», а также за общее покровительство при оказание ритуальных услуг населению Ижевска и пригорода.

Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Однако Индустриальный райсуд Ижевска принял решение оставить Олега Панина в СИЗО до 12 июня.