«Стать коммерсантом»

Ведущая “Ъ FM” Дарья Надина рассказывает о создании современных лабараторий в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Лаборатория научного приборостроения Института физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения РАН

Воспитание кандидатов и докторов наук — задача трудоемкая и долгосрочная. В красноярском научном центре Сибирского отделения РАН этим занимаются много десятилетий. Здесь работает молодежная лаборатория научного приборостроения с собственной производственной площадкой. Благодаря этому проекты тут не только разрабатываются в теории, но и реализуются на практике. Например, с помощью современных станков создаются компоненты для обеспечения передачи сигналов связи по проекту спутниковой системы «Сфера». Студенты и их научные руководители выполняют большой объем работ как для малых инновационных компаний, так и крупных предприятий аэрокосмической отрасли.

Важное условие для продуктивной работы — контроль полного цикла производства инновационных изделий, от задумки до изготовления на станке, говорит Никита Боев, заведующий лабораторией научного приборостроения института физики сибирского отделения академии наук в Красноярске: «Необходима тесная работа ученых Академии наук с производством. То есть те разработки, те идеи, которые возникают у ученых, должны быть обязательно проверены на практике. Для этого важно, чтобы ученый смог сам увидеть, как делаются его изделия. Вот это задача лаборатории научного приборостроения».

Всего в 70 регионах России было создано 940 молодежных лабораторий. А к 2030 году появится еще 800. Сегодня они развиваются по нацпроекту «Молодежь и дети». Отличительная особенность таких лабораторий — молодые сотрудники до 39 лет, их должно быть не менее 2/3 от общей численности.