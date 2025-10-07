Российские силы ПВО за три часа сбили три беспилотника над Белгородской областью

Российские средства ПВО в период с 11:00 до 14:00 мск перехватили и уничтожили три беспилотника ВСУ. Все из них были сбиты в небе над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о трех пострадавших при ударе FPV-дрона ВСУ по грузовику в районе села Мощеное Грайворонского района. У женщины обнаружены множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины — баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра, у другого, предварительно, баротравма. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. Грузовик также получил повреждения.

В ночь на 7 октября над Россией были сбиты 184 БПЛА. Из них больше всего — 60 дронов — уничтожены над Курской областью.