Генпрокуратура обвинила главу ставропольского арбитража в коррупции

Председатель Арбитражного суда Ставропольского края Лариса Лысенко поддерживала бизнес сына Даниила Лысенко и вмешивалась в налоговые проверки, следует из материалов Генпрокуратуры, пишет «КоммерсантЪ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

В антикоррупционном иске к бывшему главе ОАО «Межрегиональная сетевая компания Северного Кавказа» Магомеду Каитову и его партнеру Даниилу Лысенко говорится, что структуры Каитова оплачивали сыну председателя рестораны и обучение в «Сколково» на 5,1 млн руб.

В Гагаринском суде Москвы рассматривается иск о конфискации 100% долей в ООО «Русмаркет» и взыскании с ответчиков 337 млн руб. Управляемая Лысенко-младшим компания участвовала в обналичивании прибыли холдинга Каитова — годовой выручкой около 35 млрд руб., включая ООО ПКИ из Краснодара. С 2019 по 2024 год по фиктивным договорам в теневую кассу вывели свыше 337 млн руб.

Сын судьи получал зарплату в пяти компаниях холдинга на 27,6 млн руб., а на личные счета поступило 63 млн руб., часть из которых через банкоматы. ООО «Русмаркет» также оплачивало ему личные траты — более 480 тыс. руб. за 2024 год.

Прокуратура представила суду доверенности, где Даниил Лысенко значится единоличным руководителем «Русмаркета». По показаниям бывших работников, он фактически управлял компанией.

Лариса Лысенко трижды просила ФНС исключить сведения о компании сына и его связях с Каитовым из актов проверок. Росфинмониторинг подтверждает, что конечный владелец «Русмаркета» и ООО ПКИ — Магомед Каитов. Деньги холдинга шли на личные нужды и захват муниципальной земли под многофункциональные вышки. Рассмотрение дела продолжится 9 октября.

Станислав Маслаков