Назначили исполняющего обязанности главы Катав-Ивановского района

Временно исполняющим обязанности главы Катав-Ивановского района назначили зампредседателя собрания депутатов Александра Васильева. Постановление опубликовано на портале правовой информации.

Александр Васильев временно руководил районом с апреля 2025 года. Решение назначить своего председателя главой муниципалитета участники собрания депутатов приняли после досрочного прекращения полномочий Николая Шимановича, в отношении которого вступил в силу приговор о мошенничестве. После муниципальных выборов в этом сентябре господин Васильев стал заместителем председателя собрания депутатов.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в апреле Челябинский областной суд утвердил обвинительный приговор главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановича по делу о мошенничестве. Суд установил, что с июля 2019-го по январь 2021 года, до работы в администрации Катав-Ивановского района, Николай Шиманович похитил 4,4 млн руб. у компании, интересы которой представлял в суде. Юрист распорядился «по своему усмотрению» деньгами, полученными от реализации векселя организации-банкрота, хотя должен был передать средства ее конкурсному управляющему. После приговора облсуда он автоматически лишился полномочий главы в соответствии с законодательством.

Виталина Ярховска