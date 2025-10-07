Экс-премьер Франции призвал Макрона покинуть президентский пост

Бывший премьер-министр Франции и лидер партии «Горизонты» (Horizons) Эдуар Филипп призвал президента страны Эмманюэля Макрона провести досрочные президентские выборы и покинуть пост сразу после принятия бюджета. Об этом политик сказал в интервью телеканалу RTL, указав не риск «коллапса государства».

Политик считает, что Эмманюэль Макрон должен «назначить премьер-министра, который будет отвечать за управление текущими делами и составление бюджета». «В конце концов, как только этот бюджет будет принят, он (Эмманюэль Макрон. — "Ъ") объявит, что организует досрочные президентские выборы, и о том, что он уйдет со своего поста сразу после принятия бюджета»,— сказал господин Филипп.

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра в первом правительстве Эмманюэля Макрона с 2017 по 2020 год. Он дольше всех продержался в должности в период президентства господина Макрона. Всего за восемь лет у власти во Франции сменилось семь премьеров — Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Последний ушел в отставку 6 октября — через месяц после назначения на пост и на утро после формирования правительства. Он провел на посту меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции.

Отставка Себастьена Лекорню привела к правительственному кризису в Пятой республике и обсуждениям возможной отставки президента Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого истекает в 2027 году. На этом фоне и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже заявила, что господин Макрон не покинет пост в условиях текущего политического кризиса. По ее словам, этот вопрос не стоит, поскольку «президент был избран и переизбран демократическим путем».

Почему Себастьен Лекорню ушел в отставку — в материале «Ъ» «Правительство назначили к ужину и уволили к обеду».

Анастасия Домбицкая