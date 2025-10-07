Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Экс-премьер Франции призвал Макрона покинуть президентский пост

Бывший премьер-министр Франции и лидер партии «Горизонты» (Horizons) Эдуар Филипп призвал президента страны Эмманюэля Макрона провести досрочные президентские выборы и покинуть пост сразу после принятия бюджета. Об этом политик сказал в интервью телеканалу RTL, указав не риск «коллапса государства».

Политик считает, что Эмманюэль Макрон должен «назначить премьер-министра, который будет отвечать за управление текущими делами и составление бюджета». «В конце концов, как только этот бюджет будет принят, он (Эмманюэль Макрон. — "Ъ") объявит, что организует досрочные президентские выборы, и о том, что он уйдет со своего поста сразу после принятия бюджета»,— сказал господин Филипп.

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра в первом правительстве Эмманюэля Макрона с 2017 по 2020 год. Он дольше всех продержался в должности в период президентства господина Макрона. Всего за восемь лет у власти во Франции сменилось семь премьеров — Эдуар Филипп, Жан Кастекс, Элизабет Борн, Габриэль Атталь, Мишель Барнье, Франсуа Байру и Себастьен Лекорню. Последний ушел в отставку 6 октября — через месяц после назначения на пост и на утро после формирования правительства. Он провел на посту меньше, чем любой другой премьер-министр в новейшей истории Франции.

Отставка Себастьена Лекорню привела к правительственному кризису в Пятой республике и обсуждениям возможной отставки президента Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого истекает в 2027 году. На этом фоне и.о. министра по вопросам равноправия и по борьбе с дискриминацией Аврора Берже заявила, что господин Макрон не покинет пост в условиях текущего политического кризиса. По ее словам, этот вопрос не стоит, поскольку «президент был избран и переизбран демократическим путем».

Почему Себастьен Лекорню ушел в отставку — в материале «Ъ» «Правительство назначили к ужину и уволили к обеду».

Анастасия Домбицкая

Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

Себастьен Лекорню. 27 дней
Занял пост 9 сентября 2025 года, а покинул должность 6 октября. Накануне представил состав нового правительства. Заявил, что в нынешних условиях не смог бы исполнять свои обязанности и начать работу нового правительства, а также обвинил депутатов парламента в неготовности идти на компромиссы и работать сообща

Фото: Stephane Mahe / Pool / Reuters

Мишель Барнье. 3 месяца 8 дней
Стал премьер-министром в сентябре 2024 года. 3 декабря того же года принял законопроект о бюджете социального страхования на 2025 год в обход депутатов парламента. 5 декабря правительство Мишеля Барнье получило вотум недоверия и было отправлено в отставку. Оставил свой пост 13 декабря 2024 года

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Бернар Казнёв. 5 месяцев 9 дней
Возглавил правительство в 2016 году. В 2017 году президентом стал Эмманюэль Макрон. В тот же день Бернар Казнёв сообщил действующему французскому лидеру Франсуа Олланду: «В связи с тем что Конституционный совет объявил официальные итоги выборов президента и в соответствии с республиканской традицией, я имею честь сообщить о своей отставке и отставке правительства». Он продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового кабинета министров и покинул пост 15 мая 2017 года

Фото: Fred Dufour / Pool / Reuters

Габриэль Атталь. 7 месяцев 27 дней
Занял пост в январе 2024 года в возрасте 34 лет, став самым молодым премьер-министром в истории страны. О решении уйти в отставку сообщил в июне после объявления результатов парламентских выборов. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов. Новый премьер-министр был назначен спустя более чем 50 дней. Им стал Мишель Барнье. В сентябре 2024 года Габриэль Атталь ушел в отставку

Фото: Thomas Padilla / AP

Франсуа Байру. 8 месяцев 27 дней
В декабре 2024 года был назначен премьер-министром страны. 8 сентября того же года Национальное собрание вынесло вотум недоверия правительству после неудачной попытки утвердить бюджет на 2026 год. 9 сентября 2024 года Франсуа Байру подал прошение об отставке и покинул свой пост

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Эдит Крессон. 10 месяцев 18 дней
Возглавила правительство в 1991 году. Эдит Крессон — первая женщина премьер-министр в истории страны. Она стала непопулярной из-за своей несдержанности в высказываниях. В итоге после неудачных результатов социалистов на региональных выборах 1992 года президент Франсуа Миттеран поручил формирование нового правительства Пьеру Береговуа. Эдит Крессон оставила свою должность в апреле 1992 года

Фото: Gianni Giansanti / Gamma-Rapho / Getty Images

Морис Кув де Мюрвиль. 11 месяцев 10 дней
В 1968 году был назначен премьер-министром после конфликта президента Шарля де Голля с действующим главой правительства Жоржем Помпиду. В апреле 1969 года де Голль ушел в отставку, новым президентом стал Помпиду. 20 июня 1969 года он официально вступил в должность и назначил новым премьер-министром Жака Шабана-Дельмаса

Фото: AP

Пьер Береговуа. 11 месяцев 27 дней
Занял пост в апреле 1992 года. Уже в марте 1993 года ушел в отставку после сокрушительного поражения социалистов на парламентских выборах. 1 мая 1993 года политик застрелился

Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Элизабет Борн. 19 месяцев 24 дня
В 2022 году возглавила правительство страны. Будучи премьер-министром 23 раза прибегла к конституционной поправке 49.3, позволяющей принимать законы в обход парламента. За это она получила прозвище «мадам 49.3». К январю 2024 года, согласно опросам, стала самым непопулярным политиком во власти. 8 января того же года она подала прошение об отставке

Фото: Christophe Ena / AP

Лоран Фабиус. 20 месяцев 3 дня
В 1984 году был назначен премьер-министром. Выступал за «новый» французский социализм, принимающий рыночную экономику. Однако его правительство не смогло предотвратить рост безработицы и неравенства. В итоге социалисты потерпели поражение на парламентских выборах 1986 года. После этого Лоран Фабиус ушел в отставку

Фото: Duclos / AP

