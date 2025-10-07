Бренд GARAGEEST.2016 создает концептуальные коллекции и выходит на международный рынок

Российский бренд GARAGEEST.2016 специализируется на выпуске капсульных лимитированных коллекций — марка старается отойти от концепции быстрой моды, создавая уникальные элементы для каждой новой линейки. В их ассортименте — мужские, женские и детские вещи, а также аксессуары и товары для дома. Сейчас марка выходит на международный рынок: у GARAGEEST.2016 уже есть бутики в Москве, Санкт-Петербурге и Нью-Йорке, а с недавних пор появился магазин в Майами (Port Aventura). В своих коллекциях бренд делает ставку на необычный крой, фактурные материалы и «недоступность» — каждая коллекция выпускается лимитированным тиражом и больше не повторяется. Для своих американских бутиков марка также представила коллекции, доступные для покупки только в магазинах.

