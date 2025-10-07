Четверо мирных жителей пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

В результате атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина на автомобиле подорвался на взрывном устройстве, женщина и двое мужчин пострадали от удара FPV-дрона.

Мужчина подорвался на дороге Муром — Середа Шебекинского округа. У него диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. По трем другим пострадавшим дрон ударил в районе села Мощеное Грайворонского округа. Они ехали на грузовом автомобиле. «У женщины множественные осколочные ранения лица, рук и ног, у одного мужчины — баротравма и множественные осколочные ранения головы, руки и бедра. У третьего пострадавшего, предварительно, баротравма»,— написал господин Гладков в Telegram-канале.

Сегодня Вячеслав Гладков сообщил, что за сутки ВСУ атаковали 14 муниципалитетов Белгородской области с помощью не менее 141 БПЛА и 45 боеприпасов. Грайворонский округ ВСУ атаковали 32 боеприпасами и 30 беспилотниками, Шебекинский — 31 дроном.