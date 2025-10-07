Италия будет добиваться олимпийского перемирия на время проведения Игр-2026

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выступил с инициативой ввести олимпийское перемирие на время проведения Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года. Его слова приводит агентство ANSA.

Как заявил господин Таяни, Рим и Италия «все больше становятся перекрестком мира, развития и роста». «В связи с предстоящими Играми мы выступим в ООН с «предложением об ''олимпийском перемирии'' для всех войн, включая Украину и Ближний Восток», — цитирует министра ANSA. Также Антонио Таяни сказал, что всем нужно «быть борцами за мир» и добавил, что итальянская сторона поддерживает план по прекращению огня в секторе Газа, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

Олимпийское перемирие («экехейрия») — древнегреческая традиция, которая появилась в VIII веке до н.э. и служила священному принципу Игр. Во время проведения Олимпиады прекращались все войны и конфликты. В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.

Таисия Орлова