СКР и прокуратура проводят проверку причин гибели двух строителей в Уфе

Следственный отдел по Кировскому району Уфы проводит проверку причин гибели двух рабочих. Инцидент произошел 6 октября возле строящегося многоквартирного дома на улице Менделеева, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По предварительным данным, один из рабочих потерял сознание при спуске в канализационную шахту. Его коллега попытался помочь, но также потерял сознание. Медики пытались реанимировать пострадавших, но безуспешно. Оба пострадавших скончались.

Собственную проверку ЧП проводит прокуратура Башкирии, сообщила пресс-служба ведомства.

Олег Вахитов