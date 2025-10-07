В Подмосковье завершилась серия гонок на выносливость

Российская пятиэтапная серия гонок на выносливость (REC) подвела итоги сезона-2025. Финальный этап прошел в минувшие выходные на подмосковном автодроме Moscow Raceway и стал самым массовым за историю проекта, который в текущем году отметил свое десятилетие.

Фото: REC

По итогам финального этапа победителями REC в абсолютном зачете стали Алексей Несов и Максим Кизилов (команда Time4Race). А многократный победитель и призер международных автогоночных турниров Михаил Алешин и его напарник Денис Ременяко (Capital RT) стали не только победителями этапа в своем классе GT, но и обладателями звания абсолютных победителей REC-2005.

Гонки на выносливость — вид автогонок, предполагающий относительно долгое безостановочное движение автомобилей с высокими скоростями, что требует от конструкции автомо повышенной прочности шасси и теплостойкости деталей двигателя и трансмиссии.

Всего серии приняло участие около шестидесяти экипажей, выступающих в четырех классах автомобилей, включая класс спортпрототипов из Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти и Краснодарского края.

Арнольд Кабанов