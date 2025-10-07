В «Самолете» заявили о серьезной нехватке рабочих на стройке

Гендиректор девелопера «Самолет» Анна Акиньшина рассказала о «жесткой нехватке» рабочих ресурсов в компании. Из-за этого, по ее словам, «Самолет» зачастую перестраивает производственные циклы, что может влиять на сроки сдачи объектов.

«Для примера — в Москве и Московской области нам необходимо сейчас 25 тыс. рабочих, а у нас есть только в районе 16 тыс.»,— сказала госпожа Акиньшина на инвестиционном форуме «Россия зовет» (цитата по «РИА Новости»).

Гендиректор «Самолета» отметила, что компания сосредоточилась на строительстве текущих объектов и не берет новые проекты. Сейчас «Самолет» строит по всей стране 5 млн кв. м жилья, 2 млн кв. м социальной инфраструктуры и 1,5 млн кв. м мест приложения труда.