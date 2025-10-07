В Ижевске ограничено движение троллейбусов из-за ДТП с четырьмя погибшими

В Ижевске ограничено движение троллейбусов №2 и №14 по Удмуртской ул. в сторону центра из-за массового ДТП на перекрестке с ул. Кирова. Об этом сообщили в «ИжГЭТ».

Движение организовано:

Троллейбус №2 идет через администрацию Индустриального района, Воткинское шоссе, Пушкинскую ул., Советскую ул., ул. Орджоникидзе и Молодежную ул. С Молодежной ул. электротранспорт следует по своему маршруту.

Троллейбус №14 следует через ул. Труда, ул. Дзержинского, Пушкинскую ул., Советскую ул., ул. Воровского, ул. Карла Либкнехта, ул. Кузебая Герда. С ул. Кузебая Герда электротранспорт идет по своему маршруту.

На перекрестке Удмуртской—Кирова столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус Ижевск—Казань. По предварительным данным, погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три пешехода. Столкновение произошло в 14:20.