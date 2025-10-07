Четыре человека погибли в ДТП с тремя легковушками и автобусом Ижевск—Казань

Четыре человека, по предварительным данным, погибли в ДТП на перекрестке Удмуртская—Кирова в Ижевске, сообщили в ГУ МЧС по республике. Столкновение трех легковых автомобилей и рейсового автобуса по маршруту Пермь—Казань произошло в 14:20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Волков Фото: Никита Волков

В числе погибших три пешехода и водитель легковушки. По пострадавшим информация уточняется. По предварительным данным, пассажиры автобуса не пострадали. Проводилась деблокировка одного человека из легкового автомобиля. Причины аварии выясняют сотрудники ГАИ.