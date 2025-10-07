В Ярославле сисадмина преступного сообщества приговорили к 21 году колонии

В Ярославле суд вынес приговор 37-летнему жителю Санкт-Петербурга за участие в преступном сообществе, занимавшемся незаконным сбытом наркотиков. Дзержинский районный суд признал его виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 2012 по 2022 год мужчина занимался системным администрированием серверов, обеспечивая работу скрытой торговой площадки, через которую распространялись наркотические и психотропные вещества. Его соучастники сбывали наркотики в Волгоградской, Калининградской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Камчатском крае и Санкт-Петербурге.

В апреле 2022 года правоохранительные органы пресекли деятельность группы. Суд признал подсудимого виновным по статьям «участие в преступном сообществе», «сбыт наркотических средств организованной группой в значительном и крупном размерах» и «покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа более 13,6 млн руб. Также подсудимому ограничили свободу на 1 год и 6 месяцев. Суд конфисковал у него системный блок и мобильный телефон. Приговор пока не вступил в законную силу.

Антон Голицын