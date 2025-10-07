ДоброFON направит более 2,7 млн руб. в благотворительный фонд «Подарок Ангелу»

На прошедшей неделе в рамках регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) состоялись «Доброматчи», приуроченные ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который отмечается в первую среду октября. Общее количество зрителей на этих играх составило 27 527 человек. Благотворительная программа ДоброFON умножила это число на 100. Полученная сумма — 2 752 700 рублей — будет направлена в благотворительный фонд «Подарок Ангелу».

29 сентября магнитогорский «Металлург» принял новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. Магнитогорцы провели матч в игровых джерси, которые были разрисованы детьми с церебральным параличом. Символическое вбрасывание перед началом игры произвели олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Металлурга» Сергей Мозякин и подопечный фонда «Подарок Ангелу». Матч посетили 7 270 человек.

Второй «Доброматч» прошел 3 октября в Омске в присутствии 12 011 зрителей. Местный «Авангард» со счетом 4:1 обыграл действующего чемпиона КХЛ — ярославский «Локомотив». Специальным гостем стала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, которая также является амбассадором «Корпорации добра». Спортсменка провела автограф-сессию и выступила с показательным номером.

Заключительный «Доброматч» между уфимским «Салаватом Юлаевым» и «Сочи» состоялся 5 октября. Башкирский клуб одержал вторую подряд победу после шестиматчевой серии поражений — 3:1. Перед встречей в фойе «Уфа-Арены» прошла автограф-сессия двукратного чемпиона мира и обладателя Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» Виталия Прошкина. Хоккеист и подопечный фонда провели стартовое вбрасывание перед началом матча. Встречу посетили 8 246 болельщиков. Главный тренер уфимцев Виктор Козлов отметил, что такие матчи нужно проводить «как можно чаще». «Это дает эмоции и делается добро для людей, которые нуждаются в помощи», — подчеркнул специалист.

Управляющий акционер FONBET Валентин Голованов заявил, что социальные инициативы «остаются важным направлением деятельности компании». Он также отметил, что с каждым годом сумма средств на благотворительность увеличивается. «В этом есть огромная заслуга наших партнеров — они вовлечены в эту деятельность, помогают с организацией предматчевых активностей и привлекают огромное внимание к важным социальным проблемам и благотворительным инициативам», — сказал господин Голованов.

