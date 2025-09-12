Дрон ВСУ взорвался при падении рядом с энергоблоком Смоленской АЭС

В ночь на 12 сентября ВСУ попытались дронами ударить по Смоленской АЭС. В госкорпорации «Росатом» сообщили, что беспилотник смогли подавить силами РЭБ. При падении он взорвался вблизи вентиляционной трубы третьего энергоблока.

«В результате атаки выбиты несколько окон вспомогательных помещений, в т.ч. пускорезервной котельной и холодильной станции. Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы»,— отметили в пресс-службе «Росатома». Предприятие продолжает работать в штатном режиме, опасных изменений радиационного фона нет.

17 августа ФСБ сообщала о подавлении украинского беспилотника над Смоленской АЭС. «Росатом» рассказал, что попытка ВСУ атаковать электростанцию не повлияла на ее работу. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Смоленская АЭС, филиал концерна «Росэнергоатом», обеспечивает 88% производства электроэнергии в регионе. Станция расположена в 150 км от Смоленска. Она оснащена тремя энергоблоками с усовершенствованными уран-графитовыми канальными реакторами мощностью 1000 МВт каждый.