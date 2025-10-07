РМК начала возводить композицию «Собор Архистратига Михаила» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Русская медная компания (РМК) начала строительство скульптурной композиции «Собор Архистратига Михаила», которая станет одним из крупнейших православных памятников в России, сообщили в пресс-службе РМК. Уже установлен постамент высотой 7 м, который облицуют гранитом, на нем установят фигуры ангелов — работы завершатся в начале 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба РМК Фото: Пресс-служба РМК

Скульптура станет подарком компании городу, ее установят в спортивном квартале Архангел Михаил на пересечении улиц Светлореченской и Архангела Михаила, рядом с Академией спорта РМК в районе остановки «Контрольная». Летом проект утвердили в администрации Екатеринбурга. Монумент высотой около 16 м по величине уступит лишь статуе князя Владимира (17,5 м) на Боровицкой площади в Москве. На монументе появится шар диаметром 1,8 м, а все элементы памятника объединит конструкция из бронированного стекла с молитвой, написанной бронзовыми буквами.

Архитектором проекта выступил член Союза художников России, скульптор Алексей Щитов. В 2024 году его композиция была установлена у главного управления МЧС России по Свердловской области в честь 375-летия пожарной охраны России. «Мы давно задумывались о создании памятника, посвященного именно собору архистратига Михаила. В стране много памятников архангелу Михаилу, но нигде нет скульптуры, где бы упоминались остальные архангелы: Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил и Иеремиил. Чтобы показать весь сонм небесных сил, мы решили создать эффект полета. Ангелы будут словно парить над золотым шаром, который символизирует мироздание, а держаться вся эта конструкция будет на скрытых креплениях»,— рассказал он.

Согласно Священному писанию, архангел Михаил — предводитель небесного войска ангелов и архангелов, то есть архистратиг. Он олицетворяет высшую силу, сокрушающую зло. Именно поэтому на иконах он часто изображается в доспехах, вооруженный мечом. В широком смысле его образ символизирует борьбу с любым беззаконием и победу добра. А слово «собор» в данном случае означает не храм, а сбор или собрание, что и будет отражено в скульптуре.

Ирина Пичурина