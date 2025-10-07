Госдума приняла закон о сохранении результатов олимпиад на время военной службы

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, исключающий срок военной службы из срока действия результатов олимпиад. Сейчас результаты действуют четыре года. Предполагается, что в этот срок не будет засчитываться время, потраченное на прохождение срочной службы, военной службы по мобилизации и контракту и участие в СВО.

Проект поправок в ст. 71 закона «Об образовании» внесли на рассмотрение депутаты ЛДПР. В пояснительной записке к проекту парламентарии указывали, что существующая редакция статьи «ставит в неравное положение» победителей и призеров олимпиад, участвующих в боевых действиях.

В январе они вносили аналогичную инициативу про «заморозку» срока действия сертификата ЕГЭ на время армейской службы. Авторы указывали, что такие изменения «будут справедливы в первую очередь по отношению к участникам СВО». Госдума приняла закон в июле.

Полина Мотызлевская