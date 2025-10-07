Экс-глава Назарово задержан по делу о взятках от «Промстроя»

Правоохранители задержали экс-главу Назарово (Красноярский край) Владимира Саара. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Красноярскому краю.

По версии следствия, в апреле-мае 2023 года мэр получил от представителя коммерческой компании, действующего в интересах ООО «Промстрой», 2 млн руб. Вознаграждение, говорится в сообщении СКР, предназначалось за помощь в заключении контракта с компанией на выполнение дорожно-строительных работ в Назарово. Стоимость договора составила 100 млн руб.

В феврале 2024-го Владимир Саар, считает следствие, получил еще 1,5 млн руб. в качестве части взятки за обеспечение победы компании на заключение аналогичного контракта. Общая сумма подношений должна была составить 3 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Саар досрочно покинул пост главы города в конце февраля 2025 года по собственному желанию. Должность главы города чиновник занимал с марта 2022 года, его полномочия истекали в 2026 году. До этого он руководил Каратузским и Богучанским районами Красноярского края, работал полпредом губернатора в центральном территориальном округе, возглавлял администрации Кировского и Свердловского районов Красноярска.

Гендиректор и учредитель ООО «Промстрой» Декард Ханагян был задержан в июне 2024 года по делу о картельном сговоре с экс-главой МП «Специализированное автотранспортное предприятие» (САТП) Дмитрием Сакирко. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей компании не менее чем на 33 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ).

Александра Стрелкова