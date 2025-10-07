Спрос на подержанные автомобили в Татарстане сместился к немецкому премиуму

В третьем квартале 2025 года в Татарстане покупатели подержанных автомобилей в премиальном сегменте от 3 млн руб. стали чаще выбирать немецкие марки BMW и Mercedes-Benz, вытеснив из топа японские и корейские модели. Об этом сообщил «Ъ» руководитель группы ПФО «Авто.ру» Рустам Гатауллин.

Татарстанцы стали чаще покупать подержанные BMW и Mercedes

В категории 3–5 млн руб. состав лидеров изменился. Если год назад рядом с BMW стояли Toyota RAV4 и Hyundai Santa Fe, то теперь в топе немецкий премиум: BMW X3 и пятой серии, BMW третьей серии, Mercedes-Benz E-Class, а также BMW X5 предыдущего поколения. Возраст популярных моделей вырос с 3–5 лет до 6–9 лет. Цены держатся в районе 3,6–3,9 млн руб.

В категории 5–7 млн руб. лидирует BMW X5 возрастом 3–5 лет и старше, а также пятая серия после рестайлинга. Средняя стоимость составляет около 6 млн руб.

В диапазоне 7–10 млн руб. рынок стал разнообразнее. Если в 2024 году доминировал Porsche Cayenne, то в 2025 году спрос распределился между BMW X5, X6 и X7. Средний чек сохранился на уровне 7,9–8,6 млн руб.

В бюджетном сегменте от 800 тыс. до 1,5 млн руб. лидерами по просмотрам стали более свежие модели. Если в третьем квартале 2024 года в топе были Ford Focus и Kia Rio третьего поколения, а также Lada Vesta, то в 2025 году — Kia Rio четвертого поколения и Kia Rio третьего поколения после рестайлинга, а также Lada Granta после рестайлинга возрастом до двух лет. За год цены на автомобили этого сегмента снизились на 3–6%.

В диапазоне 1,5–3 млн руб. спрос сосредоточен на седанах C/D-класса и массовых кроссоверах. В 2025 году в топе — Skoda Octavia A8 и Kia K5, а также Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5. Средний чек составляет 2,2–2,6 млн руб.

Ранее сообщалось, что в августе 2025 года средняя цена подержанных автомобилей в Татарстане снизилась на 2,9%.

