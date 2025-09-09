В Татарстане средняя цена на поддержанные автомобили за месяц снизилась на 2,9%

В Республике Татарстан за август средняя цена поддержанных автомобилей с пробегом снизилась на 2,9%. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Авто.ру.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Средняя цена за месяц снизилась до 1,57 млн руб. Сильнее всего подешевели Skoda Yeti до 766 тыс. руб. (-10,4%), Exeed TXL до 2,37 млн руб. (-8,2%) и Peugeot 308 до 575 тыс. руб. (-7%).

Снижение цен в основном вызвано избыточным предложением и изменением спроса. При этом многие продавцы завышают цены, а высокие ставки по кредитам ограничивают число потенциальных покупателей, объясняют эксперты из Авто.ру.

По данным аналитиков сервиса, цены на китайские автомобили упали на 5% по всей России, на европейские, японские и корейские марки — почти на 9%. Средняя стоимость поддержанной отечественной машины в этом месяце составляет 701 тыс. руб. Это всего на одну тысячу руб. больше, чем в прошлом году.

Марк Халитов